Borsada sert düşüş! 3 Şubat 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Haftaya 0,86 düşüşle 9.918,35 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,30 düşüşle 9.774,40 puandan tamamladı. Ocak ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanırken, aylık bazda enflasyon yüzde 5.03 olurken yıllık yüzde 42.12'ye geriledi. Gerilemeye rağmen ocakta enflasyon verileri beklentinin biraz üzerinde geldi. Öte yandan endeksin son dönemde düşüş eğilimdeki hareketi, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 3 Şubat 2025 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...
Borsa neden düştü sorusu, günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Gün içerisinde bankacılık endeksi yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Küresel piyasalarda ise, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıktı. Peki, "Borsa neden düştü? 3 Şubat 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,30 değer kaybederek 9.774,40 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 229,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 110,5 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,94, holding endeksi yüzde 2,98 değer kaybetti.
Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 3,39 ile madencilik oldu.
Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişeri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyesinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
İşte Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler
ENFLASYON RAKAMLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Ocak ayı enflasyon rakamında görüldüğü gibi gerçekleşmeler nedeniyle enflasyondaki düşüş ve faiz indirimine olan inanç da arada bir kaybolunca yatırımcının borsaya ilgisi azalıyor. Endeksin yerinde saymasının özel bir nedeni de kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in not artışını pas geçmesi. Yatırımcılar Fitch'ten bir artış beklemese de Moody's'in not artıracağına olan inanç fazlaydı. Bu gelmeyince alınan pozisyonların bir kısmı geri verildi. Yüksek faiz nedeniyle kredili hisse alımları da epey azalmış durumda. Yükselişlerde kredi ile hisse alanların da her seferinde eli yanıyor. Bu hareketleri gören makinelerin (algoritmik işlem yapan yapay zeka yazılımları) hareketleri de önemli bir etken.
YABANCI SADECE TAHVİLDE
Sıkışmanın önemli bir ayağı da yabancı yatırımcılar. Şu anda yüksek tahvil faizinden faydalanan yabancı yatırımcının önceden olduğu gibi hisse piyasasına ilgisinin artabileceği düşünülse de bu ilgi gelmeyince yerli yatırımcılar da borsadan soğuyor. Yurtdışında da Donald Trump politikaları nedeniyle hava bozulmuş durumda. Gümrük duvarlarının yükselmesiyle ABD'de enflasyonist bir süreç olması ihtimali arttığı için dolar güçleniyor, ABD tahvil faizleri artıyor, borsalara ciddi satış geliyor. Borsanın yükseleceğine dair iki önemli ayaktan birisi etkisiz hale geliyor. Diğer ayak ise yukarıda da bahsettiğimiz yine eskiye göre biraz örselenmiş olan içeride enflasyon ve faizde düşüş senaryosu.
KARLARIN ARTMAMASI YATIRIMCIYI TUTUYOR
Diğer yandan yüksek faizin maliyet artırdığı ve enflasyon muhasebesinin etkilediği şirket karlarının henüz artmıyor olması hisselere yatırımın önünü kesiyor. Uzmanlar her şey yolunda giderse özellikle sanayi şirketlerinde yılın ikinci yarısında kar artışlarını görebileceğimizi söylüyor. Ancak tabii ki dünyada hem siyaset hem ekonomik gelişmeler her geçen gün değişiyor, beklentiler bazen boşa çıkıyor.
HİÇ Mİ UMUT YOK?
Peki borsanın içine düştüğü bu sıkışıklığı aşması için hiç mi umut yok? Elbette var. Öncelikle ocakta yüksek de gelse şubat ve mart enflasyonunun düşük gelmesi çok önemli. Ocakta okul, hastane fiyatlarının yeniden belirleniyor olması, asgari ücret artışını fiyatlara yansıtan lokanta ve oteller nedeniyle mevsimsel nedenler etkili oldu. Diğer yandan konutta yüzde 25 sınırının kalkmış olmasının etkisi her geçen gün azalıyor. İşte bu nedenlerle şubat ve mart enflasyonunun düşük gelme ihtimali fazla. Düşük enflasyon ise başta Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasına devam etmesi olmak üzere her derde deva. Uluslararası alanda Trump politikalarının emtia ve enerji fiyatlarını düşürmesi cari açığı aşağı çekebilir. Dış politikada Türkiye ekonomiyi destekleyen adımlar atıyor. Merkez Bankası rezervinin artmış olması ve cari açığın azalması döviz ihtiyacı azalan Türkiye'de kur riskini aşağı çekiyor. Son olarak likit fonlar ile mevduata getirilen stopaj artışı borsaya olan ilgili başlangıçta fonlar daha sonra bireysel yatırımcı nezdinde artırabilir. Ancak temel şart faiz oranlarının yüzde 40'ın altına çekilmesi gibi görünüyor.