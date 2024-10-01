Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 1 Ekim 2024 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Borsada sert düşüş! 1 Ekim borsa neden düştü?

        Güne 9.673,56 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 3,25 değer kaybıyla 9.351,22 puanla tamamladı. Orta Doğu'da artan gerilim piyasalarda risk iştahını azaltırken, yatırımcıları güvenli liman arayışına sürüklüyor. Borsada son dönemde yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 1 Ekim Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 18:33 Güncelleme: 01.10.2024 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 9.351,22 puandan tamamladı. Orta Doğu’da yaşanan gerilim küresel piyasalardaki belirsizlik ortamı, yatırımcıları düşündürüyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin son günlerde düşüş eğiliminde hareket etmesi, "Borsa neden düşüyor, 1 Ekim BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" sorularını gündeme getirdi. İşte borsadaki düşüşün nedeni...

        2

        BORSA NEDEN DÜŞÜYOR 1 EKİM 2024?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351,22 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 314,56 puan azaldı, toplam işlem hacmi 95 milyar lira oldu.

        3

        Bankacılık endeksi yüzde 4,58, holding endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti.

        Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,77 ile madencilik oldu.

        4

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

        5

        Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

        6

        Analistler, yarın yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Kaynak: AA

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        Biden, İran'ın İsrail'e saldırısını takip ediyor
        Biden, İran'ın İsrail'e saldırısını takip ediyor
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        DEM Parti ile tokalaşma
        DEM Parti ile tokalaşma
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"
        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        1 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak