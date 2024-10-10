Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,16 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 3,16 ile ticaret oldu.

ABD'de enflasyon verilerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi ve işsizlik maaşı başvurularının beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceğine dair beklentilerle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.