Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 14 Ekim 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa neden düşüyor? 14 Ekim BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Haftaya yüzde 0,10 yükselişle 8.885,45 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kaybıyla 8.699,19 puandan tamamladı. Sektörel bazda tek kazandıran endeks yüzde 0,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 3,91 ile sigorta oldu. Endeksin son dönemde düşüş eğiliminde hareketi, yatırımcılara borsa neden düşüyor sorusunu sordurdu. İşte 14 Ekim Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 19:11 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 düşüşle 8.699,19 puandan tamamladı. Büyüme oranları, şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılmaya devam ediyor. Peki, Borsa neden düşüyor? 14 Ekim 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? İşte detaylar...

        2

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kaybederek 8.699,19 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 177,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 67,5 milyar lira oldu.

        3

        Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,91 ile sigorta oldu.

        4

        Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamaların etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

        5

        Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, Almanya'da perakende satışlar ve Zew ekonomik güven endeksi, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.650 ve 8.600 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Kaynak: AA

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"