Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, Almanya'da perakende satışlar ve Zew ekonomik güven endeksi, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.650 ve 8.600 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA