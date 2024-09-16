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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 16 Eylül 2024 Pazartesi BIST 100 endeksi borsa neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 16 Eylül 2024 borsa bugün neden düştü?

        Haftanın açılış gününe 0,01 yükselişle 9.686,89 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 1,12 değer kaybederek 9.577,46 puandan tamamladı. Sektör bazda en çok kazandıran endeks yüzde 3,03 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,96 ile spor olarak gerçekleşti. Endekste yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 16 Eylül 2024 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 19:11 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:11
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        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kaybıyla 9.577,46 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti. Peki, Borsa neden düşüyor? 16 Eylül 2024 Pazartesi BIST 100 endeksi borsa neden düştü? İşte borsada yaşanan düşüşün nedeni...

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        BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ 16 EYLÜL 2024?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kaybederek 9.577,46 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 64,6 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,03 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,96 ile spor oldu.

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        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

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        Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanım ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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        Kaynak - AA

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