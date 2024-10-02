'Borsa neden düşüyor?' son dönemin cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. İran'ın İsrail'e füze saldırısı, petrol ve altın fiyatlarını artırırken, artan gerilim borsaya olumsuz olarak yansıdı. Peki, Borsa neden düşüyor? 2 Ekim 2024 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü? İşte detaylar...