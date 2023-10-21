BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? 21 Ekim Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa neden düştü ve düşmeye devam eder mi?

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? 21 Ekim Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa neden düştü ve düşmeye devam eder mi?

Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor. İsrail-Filistin çatışması küresel piyasaları, negatif yönde etkilemeye devam ediyor. Peki, Borsa neden düştü, ne oldu ve borsa düşüşü devam edecek mi? İşte 21 Ekim 2023 Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün nedeni...

Bankacılık endeksi yüzde 4,36, holding endeksi yüzde 3,33 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,64 ile madencilik oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,33 değer kaybederek günü 7.510,68 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 258,36 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira oldu.

3 Şurada Paylaş!









Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, söz konusu seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında, para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini dile getirmesinin etkisinin de olduğunu söyledi.

Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini kaydetti.