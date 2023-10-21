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        Haberler Gündem BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? 21 Ekim Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa neden düştü ve düşmeye devam eder mi?

        Borsa neden düşüyor, düşüş devam edecek mi?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,33 değer kaybederek günü 7.510,68 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 258,36 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira oldu. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında "20 Ekim borsa neden düştü, ne oldu?" sorularını gündeme getirdi. İşte 21 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsada son durum...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:00 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:00
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        Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor. İsrail-Filistin çatışması küresel piyasaları, negatif yönde etkilemeye devam ediyor. Peki, Borsa neden düştü, ne oldu ve borsa düşüşü devam edecek mi? İşte 21 Ekim 2023 Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün nedeni...

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        BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,33 değer kaybederek günü 7.510,68 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 258,36 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 4,36, holding endeksi yüzde 3,33 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,64 ile madencilik oldu.

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        Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, söz konusu seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında, para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini dile getirmesinin etkisinin de olduğunu söyledi.

        Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini kaydetti.

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        ECB'nin gelecek haftaki toplantısında politika faizini daha fazla artırmasının öngörülmediğini ancak İsrail-Filistin çatışması nedeniyle yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının bankanın enflasyonla mücadelesini zorlaştırdığını kaydeden analistler, faiz artırım ihtimalinin yeniden fiyatlamalara dahil olmaya başladığını kaydetti.

        Analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edildiğini aktararak teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 seviyelerinin destek, 7.840 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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        TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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