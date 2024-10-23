Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de yeni konut satışları, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.490 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.