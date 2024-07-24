Yarın, yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş dünyası güven endeksi, ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.150 ve 11.250 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.