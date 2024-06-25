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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 25 Haziran 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 25 Haziran BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Güne yüzde 0,12 yükselişle 10.780,64 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 10.679,98 puandan tamamladı. Hatırlanacağı gibi haftanın açılış gününde, yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 azalışla 10.767,85 puandan tamamlamıştı. Borsada son dönemde yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 25 Haziran 2024 Salı borsa yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 19:31 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:31
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        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın ikinci iş gününde yüzde 0,82 değer kaybederek günü 10.679,98 puandan tamamladı. Yatırımcılar, borsada son günlerde yaşanan düşüşün nedenini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Borsa neden düşüyor? 25 Haziran 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte borsada yaşanan son gelişmeler...

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        26 HAZİRAN BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 10.679,98 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,4 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,35 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,48 ile madencilik oldu.

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        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik ve çip üreticisi Nvidia başta olmak üzere teknoloji sektöründe yer alan şirketlerin değer kayıplarının sürmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

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        Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları ile inşaat izinleri, Almanya'da GfK tüketici güveninin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Kaynak - AA

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