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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 26 Ağustos 2024 Cuma BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü, ne oldu?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 26 Ağustos 2024 borsa neden düştü?

        Haftaya yüzde 0,74 yükselişle 9.739,80 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.565,76 puandan tamamladı. Borsada son dönemde yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme getirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine yeşil yakması, küresel piyasalarda heyecan yaratırken, Borsa İstanbul negatif ayrışarak değer kaybetti. İşte 26 Ağustos 2024 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 19:19 Güncelleme: 26.08.2024 - 19:57
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        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününü yüzde 1,06 değer kaybıyla 9.565,76 puandan tamamladı. Analistler BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti. Haftanın kapanış gününde düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 değer kaybıyla 9.668,10 puandan tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 26 Ağustos 2024 Cuma BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşe ilişkin tüm detaylar...

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        26 AĞUSTOS BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.565,76 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 77 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,12 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,93 ile madencilik oldu.

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        Analistler, küresel pay piyasalarında yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği haftada yön arayışının devam ettiğini belirtti.

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        Yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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