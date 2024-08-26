Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününü yüzde 1,06 değer kaybıyla 9.565,76 puandan tamamladı. Analistler BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti. Haftanın kapanış gününde düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 değer kaybıyla 9.668,10 puandan tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 26 Ağustos 2024 Cuma BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşe ilişkin tüm detaylar...