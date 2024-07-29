Yarın, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de konut fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve New York Fed tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA