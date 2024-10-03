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        Haberler Bilgi Borsa neden düşüyor? 3 Ekim 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 3 Ekim borsa neden düştü?

        Güne yüzde 0,15 yükselişle 9.026,49 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü 8.898,23 puandan tamamladı. Orta Doğu'da artan gerilim piyasalara olumsuz olarak yansıyor. Oluşan Jeopolitik gerilim altın ve brent petrolde hareketlenmeye yol açarken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksine negatif olarak yansıdı. Peki, Borsa neden düşüyor, borsada düşüş devam eder mi? İşte 3 Ekim 2024 Perşembe borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 18:44 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:08
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        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 8.898,23 puandan tamamladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, kapanışa doğru düşüş eğiliminde hareket etmesi, "Borsa neden düşüyor? 3 Ekim 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 8.898,23 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,64 puan azaldı, toplam işlem hacmi 82,7 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 7,30 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

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        Bununla birlikte, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 2,97, yıllık 49,38 arttı.

        Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

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        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Kaynak: AA

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