Borsa günü düşüşle tamamladı! 30 Eylül BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?
Haftaya yüzde 0,30 düşüşle 9.747,67 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybıyla 9.665,78 puanda tamamladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen endeksin negatif kapanış yapması, "Borsa neden düşüyor? 30 Eylül 2024 Pazartesi BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? sorularını gündeme getirdi. İşte borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.665,78 puandan tamamladı. Son dönemde borsada yaşanan düşüşün nedeni, Borsa İstanbul yatırımcılarının gündeminden düşmüyor. Orta Doğu'da artan gerilim, Borsa İstanbul ve küresel piyasalara olumsuz yansıyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 10.050 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti. Peki, 'Borsa neden düştü?" İşte detaylar...
30 EYLÜL BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybederek 9.665,78 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,68 puan azaldı, toplam işlem hacmi 73,2 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.
Metal ana sanayi ve sigorta yüzde 1,49 ile en fazla kazandıran iki sektör endeksi olurken, sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren yüzde 2,53 ile spor oldu.
Küresel piyasalar, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.
Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.
Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile inşaat harcamalarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA