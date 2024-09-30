Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Metal ana sanayi ve sigorta yüzde 1,49 ile en fazla kazandıran iki sektör endeksi olurken, sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren yüzde 2,53 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.