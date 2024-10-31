Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybıyla 8.863,88 puandan tamamladı. Endeksin son dönemde düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düşüyor? 31 Ekim 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte borsada yaşanan düşüşün nedeni ilişkin tüm merak edilenler...

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybederek 8.863,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 142,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,02 ile ticaret oldu.