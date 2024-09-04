Dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 düşüşle 9.984,93 puanla tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, Borsa neden düşüyor? 4 Eylül 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? İşte borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm detaylar...