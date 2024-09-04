Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 4 Eylül 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü, ne oldu?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 4 Eylül borsa bugün neden düştü?

        Güne yüzde 0,92 düşüşle 9.929,83 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 0,37 değer kaybıyla günü 9.984,93 puanla tamamladı. Endeksin son dönemde düşüş eğiliminde hareket etmesi, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu beraberinde getirdi. FED sıkı para politikasını terk ederek faiz indirimine yeşil ışık yakması küresel piyasalarda olumlu karşılanırken, Borsa İstanbul'a yansımalarının nasıl olacağı merak konusu oldu. İşte 4 Eylül 2024 Çarşamba borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 19:25 Güncelleme: 04.09.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 düşüşle 9.984,93 puanla tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, Borsa neden düşüyor? 4 Eylül 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? İşte borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm detaylar...

        2

        4 EYLÜL BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybederek 9.984,93 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,5 milyar lira oldu.

        3

        Bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,01 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 2,39 ile madencilik olarak belirlendi.

        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonominin gidişatına ilişkin karışık sinyaller verilmesinin ardından dalgalı bir seyir izlenirken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

        4

        ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikası duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılsa da ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk algısının ciddi şekilde yükselmesine neden oldu.

        5

        Yarın yurt içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin haber akışı ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de ADP istihdam raporu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıkacağını söyledi.

        6

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Kaynak: AA

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        ABD'deki bir lisede silahlı saldırı
        ABD'deki bir lisede silahlı saldırı
        Baba ve oğulu vuran zanlı: Her şey bir anda gelişti
        Baba ve oğulu vuran zanlı: Her şey bir anda gelişti
        'Rusya seçimlere müdahale etmeye çalışıyor'
        'Rusya seçimlere müdahale etmeye çalışıyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
        Minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or adayı!
        Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or adayı!
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek