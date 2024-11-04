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        Haberler Bilgi Borsa neden düşüyor? 4 Kasım Borsa İstanbul BIST 100 ile Borsa bugün neden düştü?

        Borsada sert düşüş! 4 Kasım borsa neden düştü?

        Haftanın açılış gününe 8.862,49 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybıyla 8.663,88 puandan tamamladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Bankacılık endeksinde gün içindeki düşüş yüzde 5'i bulurken bankaların hisseleri devre kesti. Küresel piyasalarda gözler bu hafta ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 19:13 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:13
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        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 düşüşle 8.663,88 puandan tamamladı. Küresel piyasalar, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Borsa İstanbul'un son dönemde düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düşüyor, 4 Kasım Borsa İstanbul BIST 100 ile Borsa bugün neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin merak edilenler...

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        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 8.663,88 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 221,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 68,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 4,83, holding endeksi yüzde 2,31 değer kaybetti.

        Sektör endekslerinin tümü gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

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        Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, gözler bu hafta ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

        ABD'de yarın yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, perşembe günü açıklanacak Fed'in faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

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        Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2,88, yıllık 48,58 arttı.

        Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere'de hizmet sektörü PMI, ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek, 8.800 ve 8.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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