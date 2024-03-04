Bankacılık endeksi yüzde 3,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 4 ile finansal kiralama faktoring oldu.