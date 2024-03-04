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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? 4 Mart 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? - Merak Edilenler Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 4 Mart borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününde 0,46 yükselişle 9.139,11 puanla başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 8.907,65 puan ile yüzde 2,08 düşüşle tamamladı. Son dönemde borsada yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 4 Mart 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 4 Mart 2024 Pazartesi BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 19:18 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:18
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        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 2,08 kayıpla 8.907,65 puanla tamamladı. Haftanın kapanış gününde alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı gibi günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 9.097,15 puandan tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 4 Mart 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte 4 Mart borsa neden düştü sorusunun yanıtı...

        2

        4 MART 2024 BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybederek 8.907,65 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 189,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,4 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 3,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 4 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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        Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

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        Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi üretici fiyat endeksi ile ABD'de fabrika siparişi verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin ise direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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