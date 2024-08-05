BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı.

ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden olurken, Japon pay piyasalarında, düşüş yüzde 13'ü, Güney Kore'de ise yüzde 8,5'i aştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.400 puanın destek, 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.