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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 5 Ağustos 2024 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 borsa bugün neden düştü?

        Borsa neden düşüyor? 5 Ağustos 2024 Borsa İstanbul BIST 100 borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Borsa haftaya sert düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puana indi. Kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi. Bu gelişme sonrası borsada yaşanan düşüşün nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, 5 Ağustos 2024 Bugün Borsa neden düşüyor? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 13:19 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:19
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 6,72 düşüşle 9.769,69 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşmasıyla endekse bağlı devre kesici devreye girdi. Bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu. Bu gelişme sonrası "Borsa neden düşüyor? 5 Ağustos 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...

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        5 AĞUSTOS 2024 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa haftaya sert düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 6,72 düşüşle 9.769,69 puandan başladı.

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puana indi.

        Bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

        Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,01 azalışla 10.473,47 puandan tamamladı.

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        BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

        Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı.

        ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden olurken, Japon pay piyasalarında, düşüş yüzde 13'ü, Güney Kore'de ise yüzde 8,5'i aştı.

        Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.400 puanın destek, 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 arttığını tahmin ediyor.

        Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

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        BORSA İSTANBUL'DA DEVRE KESİCİ UYGULANDI!

        Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

        Borsa İstanbul'un endekse bağlı devre kesici sisteminin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

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