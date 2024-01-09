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Borsa neden düşüyor sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bilindiği gibi bir hisse senedinin değerini, büyük oranda arz ve talep arasındaki denge belirlemektedir. İkinci işlem günü açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,27 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 7.860,16 puanla başladı. Günü ise 7.736,26 puanla tamamladı. Yaşanan bu gelişme, "Borsa neden düşüyor? 9 Ocak 2024 Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 9 Ocak borsada son durum...