Borsa neden düşüyor, ne oldu? 13 Ekim 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa neden düştü ve borsa düşmeye devam eder mi?

Borsa neden düşüyor, ne oldu? 13 Ekim 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa neden düştü ve borsa düşmeye devam eder mi?

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 159,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,54 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,15 ile bilişim sektörü oldu. Peki, "Borsa neden düştü, ne oldu? 12 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" İşte Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşe ilişkin tüm merak edilen sorunun yanıtı...