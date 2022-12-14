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Borsa neden düşüyor? 14 Aralık BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı çıktı. İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası BIST 100'de günlük düşüş yüzde 4'e ulaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından, borsayı yakından takip eden yatırımcılar borsada yaşanan düşüşün nedenini araştırmaya başladı. İşte 14 Aralık Çarşamba BİST 100 ile borsadaki düşüşün sebebi...

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  • BORSADA SON DURUM 14 Aralık 2022! Borsa neden düşüyor, ne oldu? BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçik Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Kararın açıklanmasının ardından piyasalar durumdan olumsuz bir şekilde etkilenirken, borsadaki günlük düşüş, yüzde 4'e ulaştı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 14 Aralık BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • BORSADA SON DURUM 14 Aralık 2022! Borsa neden düşüyor, ne oldu? BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

    BIST100 ENDEKSİ YÜZDE 3.6 DÜŞÜŞLE GÜNÜ TAMAMLADI

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    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 5.302,14 puana taşımıştı.

     
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  • BORSADA SON DURUM 14 Aralık 2022! Borsa neden düşüyor, ne oldu? BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

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