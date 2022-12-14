İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçik Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Kararın açıklanmasının ardından piyasalar durumdan olumsuz bir şekilde etkilenirken, borsadaki günlük düşüş, yüzde 4'e ulaştı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 14 Aralık BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...