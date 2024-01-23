Haberler Ekonomi Merak Edilenler Borsa neden düşüyor, ne oldu? 23 Ocak 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü? - Merak Edilenler Haberleri

Borsa neden düştü? 23 Ocak 2024 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,14 yükselişle 8.101,23 puandan başlarken, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 7.950,06 puandan tamamlandı. Haftanın açılış gününde, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 8.010,14 puandan tamamlamıştı. Yaşanan gelişmeler, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 23 Ocak 2024 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 23 Ocak 2024 Salı Borsa İstabul BIST 100 endeksi neden düştü sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 23.01.2024 - 19:38 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:38 facebook

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Haftanın ikinci işlem gününden açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,10 puan ve yüzde 1,14 değer kazanarak 8.101,23 puanla başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi kapanışı 7.950,06 puanla yüzde 0,75 düşüşle tamamladı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 23 Ocak 2024 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" İşte 23 Ocak 2024 borsada son durum...

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23 OCAK 2024 BORSA NEDEN DÜŞTÜ? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybederek 7.950,06 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira oldu.