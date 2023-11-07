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        Haberler Gündem BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor, ne oldu? 7 Kasım BIST 100 endeksi borsa neden düştü?

        Borsa neden düşüyor? 7 Kasım 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 7.874,18 puandan başlarken günü yüzde 0,30 düşüşle 7.844,80 puanda tamamladı. 6 Kasım, alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 7.868,02 puandan kapatmıştı. Borsada yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 7 Kasım 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 7 Kasım 2023 BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 19:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:21
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        Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne 7.874,18 puandan 0,08 yükselişle başlarken, kapanışı 0,30 düşüşle 7.844,80 puanla yaptı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,2 milyar lira oldu. Peki, " Borsa neden düşüyor, ne oldu? 7 Kasım BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" İşte 7 Kasım Salı Borsa İstanbul'da son durum...

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        7 KASIM BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kaybederek günü 7.844,80 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,2 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,57 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,24 ile spor oldu.

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        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurguyu öne çıkarmasının ardından karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdi.

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        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de toptan stokların takip edileceğini dile getiren analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da izleneceğini söyledi.

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        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.750 puanın destek, 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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