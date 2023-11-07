Haberler Gündem BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor, ne oldu? 7 Kasım BIST 100 endeksi borsa neden düştü?

Borsa neden düşüyor? 7 Kasım 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 7.874,18 puandan başlarken günü yüzde 0,30 düşüşle 7.844,80 puanda tamamladı. 6 Kasım, alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 7.868,02 puandan kapatmıştı. Borsada yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 7 Kasım 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 7 Kasım 2023 BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün nedeni... Habertürk Giriş: 07.11.2023 - 19:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:21 facebook

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Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne 7.874,18 puandan 0,08 yükselişle başlarken, kapanışı 0,30 düşüşle 7.844,80 puanla yaptı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,2 milyar lira oldu. Peki, " Borsa neden düşüyor, ne oldu? 7 Kasım BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" İşte 7 Kasım Salı Borsa İstanbul'da son durum...

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7 KASIM BORSA NEDEN DÜŞTÜ? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kaybederek günü 7.844,80 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,2 milyar lira oldu.