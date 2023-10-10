Borsa neden düşüyor, ne oldu? 9 Ekim 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

Borsa neden düşüyor, ne oldu? 9 Ekim 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

Küresel piyasalar, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başladı. Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş günlük yüzde 3,21 oldu. Borsada yaşanan bu düşüşün sebebi yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 9 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" İşte 9 Ekim 2023 bugün borsada yaşanan son dakika gelişmeleri...

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 271,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 135,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ? BİST 100 ENDEKSİ NEDEN DÜŞÜYOR?

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Bankacılık endeksi yüzde 3,17 ve holding endeksi yüzde 3,58 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,66 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Küresel pay piyasaları, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.