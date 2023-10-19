Borsa neden düşüyor? 19 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,94 değer kaybederek günü 7.769,03 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,62 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 102,1 milyar lira oldu. Yaşanan bu gelişmeler, "19 Ekim borsa neden düştü, ne oldu?" sorularını gündeme getirdi. İşte 19 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsada yaşanan son gelişmeler...
Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor. İsrail-Filistin çatışması küresel piyasaları, negatif yönde etkilemeye devam ediyor. Peki, Borsa neden düştü, ne oldu ve borsa düşüşü devam edecek mi? İşte 19 Ekim 2023 Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün nedeni...
BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,94 değer kaybederek günü 7.769,03 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,62 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 102,1 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,76 ile madencilik oldu.
Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildiğini belirterek, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkmasının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.
ABD'de, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 198 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişelerin devam ettiğini söyledi.
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 seviyesinin destek, 8.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.