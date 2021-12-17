Borsa rekor sonrası sert düştü

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,61 puan ve yüzde 2,09 değer kazanarak 2.326,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve daha sonra rekorunu yüzde 5'e yakın artışla 2.392,72 puana taşıdı.

Endeks böylece, 15 günlük aralıksız yükselişiyle tarihinin en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirmiş oldu.

Bankacılık endeksinde yüzde 6'nın üzerinde gerçekleşti. Endeks 1.975 puan ile 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü

ÖĞLEDEN SONRA SERT SATIŞLAR GELDİ

Öğleden sonra ise endekste hızlı satışlar geldi. Stopların da çalışmasıyla BIST 100 endeksi 15 dakikada gün içi kazanımlarını geri vererek yüzde 5 kayıpla 2 bin 160 puana geriledi. İşlem hacmi 64 milyar TL'ye ulaştı.

Borsa İstanbul'da günün en dikkat çekici yükselişi ise ancak satış dalgasından bankalar da etkilendi ve yüzde 6.5 düşerek 1.750 puanın altına inildi

Sert düşüşün ardından devre kesiciler çalıştı.

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu, saat 16.54'ten itibaren işlemlerin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

İşlemlerin açılmasıyla kaydın yüzde 7'ye ulaşması sonrası 2. kez devre kesici çalıştı