Borsa rekora doymuyor

Emekli zammı ne kadar olacak?

AA / HABERTURK.COM

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,61 puan ve yüzde 2,09 değer kazanarak 2.326,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve daha sonra rekorunu yüzde 5'e yakın artışla 2.392,72 puana taşıdı. Endeks böylece, 15 günlük aralıksız yükselişiyle tarihinin en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirmiş oldu.

Borsa İstanbul'da günün en dikkat çekici yükselişi ise bankacılık endeksinde yüzde 6'nın üzerinde gerçekleşti. Endeks 1.975 puan ile 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, artan enflasyonist baskılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle merkez bankalarının para politikalarında ayrışmasının ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.400 seviyesinin direnç, 2.150 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.