HABERTURK.COM

Günün ilk yarısında yüzde 0,78 azalışla 118.260,71 puana düşen Borsa İstanbul, Suriye'deki jeopolitik endişelerden kaynaklanan azalan risk iştahı sonra destek olarak gösterilen 118 bin 200 puanın da altına gerileyerek 114 bin 900 puana kadar düştü.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izlerken yaklaşık bin puan düşerken toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,75 ve holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,21 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 10,20 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve açıklanacak makroekonomik verilerin yanı sıra Suriye ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildirirken dengeyi değiştiren Suriye'den gelen haberler oldu.

Rusya, Türkiye ve İran'ın gelecek ay Tahran'da Suriye konulu zirve yapacağı haberiyle piyasalar bir nebze sakinleşse de İdlib'den gelen yoğun çatışma haberleriyle satıcılı seyir devam etti.

Bir ara 115 bin puanın altına inen Borsa İstanbul 116 bin bandında dalgalanıyor. Günlük kayıp ise 2.7 puan seviyesinde. Günün ilk yarısını yüzde 10 artıda kapayan spor endeksi saat 17 itibarıyla yüzde 17 ekside. Turizm endeksinde kayıplar yüzde 6'yı aşarken, bankacılık ve bilişim endeksleri da 4 ila 4.5 puan arasında düştü.