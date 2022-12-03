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Borsa ve altın kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi

Borsa ve altın kazandırdı
AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,82 kazançla 4.962,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.817,31 puanı, en yüksek 5.091,68 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,19 artışla 4.785,61 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,04 primle 8.332,50 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,46 kazançla 4.284,53 puana yükselirken, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,34 azalışla 5.512,91 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,94 ile Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret oldu. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret’i yüzde 28,01 ile Gen İlaç ve Sanayi Ürünleri, yüzde 25,70 ile Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 19,27 ile Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik, yüzde 15,73 ile Sasa Polyester Sanayi, yüzde 8,51 ile Aydem Yenilenebilir Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 270 milyar 699,6 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 177 milyar 54 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 174 milyar 596,6 milyon lirayla Koç Holding oldu.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,91 artışla 1.069 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,91 kazançla 7 bin 162 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,05 değer kaybederek 18,6310 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,81 artışla 19,5030 lira oldu.

Geçen hafta 22,5670 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,08 kazançla 22,8100 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,69 değer kazanarak 19,8220 liradan alıcı buldu.

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