Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yatırımcılar Borsa İstanbul'un (BİST) bayramda açık olup olmayacağına yönelik araştırmalara başladı. Bayram kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "Borsa yarın açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran arife günü bugün Borsa İstanbul işlem yapılabilecek mi?" İşte detaylar...