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Borsa yarın açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran arife günü Borsa İstanbul işlem yapılabilecek mi?

Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. 28 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kamu kurumu çalışanları 9 gün idari izinli sayılacak. Bayram öncesinde borsanın durumuna ilişkin araştırılmalar devam ediyor. 26-27 Haziran arife günü ve bayramda borsada işlem yapmayı düşünen yatırımcılar, "Borsa yarın açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran arife günü bugün Borsa İstanbul işlem yapılabilecek mi?" sorularının yanıtı arıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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  • Borsa yarın açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran arife (arefe) günü bugün Borsa İstanbul (BİST 100) işlem yapılabilir mi?

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yatırımcılar Borsa İstanbul'un (BİST) bayramda açık olup olmayacağına yönelik araştırmalara başladı. Bayram kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "Borsa yarın açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran arife günü bugün Borsa İstanbul işlem yapılabilecek mi?" İşte detaylar...
  • Borsa yarın açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran arife (arefe) günü bugün Borsa İstanbul (BİST 100) işlem yapılabilir mi?

    AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

    Kurban Bayramı arefesi, yarım gün olduğu için Borsa İstanbul, 27 Haziran Salı günü saat 13:00'e kadar açık olacak.

    Yani, 26 Haziran tarihinde de borsa açık olacak.
  • Borsa yarın açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran arife (arefe) günü bugün Borsa İstanbul (BİST 100) işlem yapılabilir mi?

    BORSA İSTANBUL BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

    Borsa İstanbul, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bu tarihlerde kapalı olacak.

    Borsa, 2 Mayıs Salı günü yeniden işlem görmeye başlayacak.
  • Borsa yarın açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran arife (arefe) günü bugün Borsa İstanbul (BİST 100) işlem yapılabilir mi?

    PTT ŞUBELERİ DE KAPALI OLACAK!

    Kurban Bayramı'nda borsaların yanı sıra tüm banka ve PTT şubeleri de kapalı olacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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