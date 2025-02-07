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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        Borsa yükselişle kapandı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 109,50 puan artarak 9.951,65 puandan kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:26 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:27
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        Borsa yükselişle kapandı
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        BIST 100 endeksi güne 2,64 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.839,51 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.801,02 puanı, en yüksek 9.962,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 9.951,65 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 1,46, teknoloji endeksi yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 120,86 puan ve yüzde 1,10 kazançla 10.076,41 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 19'u geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 883 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 883 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon 340 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,65, bileşik getirisi de yüzde 38,83 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,8804 lira, satışta 36,0242 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,8081 lira, satışta 35,9516 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0370, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 74,7 dolardan işlem görüyor.

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