2 hissede yukarı adım kuralı uygulanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Borsa
ABONE OL

Borsada 2 hissede yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul'da 14 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında uygulanan BIST 50'de açığa satışta yukarı adım kuralı bugün sadece İş GYO ve TSKB hisselerinde uygulanacak

Borsada 2 hissede yukarı adım kuralı uygulanacak
2 hissede yukarı adım kuralı uygulanacak
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul 14 Eylül'den bu yana BIST 50'de açığa satışlarda uygulanan yukarı adım kuralının bugün sadece 2 hissede uygulanacağını bildirdi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yollanan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

"Mevcut durumda açığa satış yapılabilen BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 04/10/2022 tarihleri arasında uygulanan yukarı adım kuralı, 05/10/2022 tarihinden itibaren İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) payları dışında uygulanmayacaktır. Açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının belirtilen iki payda (ISGYO, TSKB) ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borsa manipülasyonu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
BORSA Manipülasyon operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Borsa günü yükselişle tamamladı
BORSA Borsa günü yükselişle tamamladı
Son dakika haberi Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 tutuklama talebi
BORSA Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 tutuklama ...
Borsa güne yükselişle başladı
BORSA Borsa güne yükselişle başladı
Borsada yukarı adım uygulaması devam ediyor
BORSA Borsada yukarı adım uygulaması devam ediyor
Borsa İstanbul'da yükselişi tetikleyen 5 neden - Borsa Haberleri
BORSA Borsayı yükselten 5 neden
SPK'nın suç duyurusunda ilginç detaylar ortaya çıktı/
BORSA SPK'nın suç duyurusunda ilginç detaylar ortaya çıktı
Borsa haftaya yükselişle başladı
BORSA Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalardaki dalgalanma devam edecek
BORSA Küresel piyasalardaki dalgalanma devam edecek
Borsa İstanbulda yukarı adıma devam
BORSA Borsada yukarı adıma devam

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.