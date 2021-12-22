Borsada art arda 4. gün devre kesici çalıştı

Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor. BIST 100, sanayi endeksi öncülüğünde güne yüzde 3,14 düşüşle 1.832 puandan başlarken kayıpların yüzde 5'i bulması 1.797 puana çekilmesiyle devre kesici çalıştı.
4. GÜN DEVRE KESİCİ ÇALIŞMIŞ OLDU
KAP'a yapılan açıklamada 14:39 itibariyle endeks bazlı devre kesici uygulandığı açıklandı. Seans 15:09'da tekrar başlayacak.
Böylece borsada üst üste 4. gün devre kesici çalışmış oldu.
BIST 100 son 1 haftada 2.278 puanlık rekor seviyeden 1.800 puanın altına indi
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