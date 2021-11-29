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Borsada hizmet sektörü şirketlerinin kârı 9 ayda 16 katına çıktı

Borsa İstanbul'da işlem gören ana sektör endeksleri arasında hizmet sektörüne dahil şirketler, bu yılın ocak-eylül döneminde karlarını 2020'nin aynı sürecine kıyasla 16 katına çıkardı. Söz konusu dönemde hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı 1 milyar 694 milyon liradan, 27 milyar 273,4 milyon liraya yükseldi.

Borsada hizmet sektörü şirketlerinin kârı 9 ayda 16 katına çıktı
AA

Borsa İstanbul'da ana sektör endeksleri arasında bu yılın 9 ayında oransal olarak en fazla kâr artışı hizmet sektörü altında işlem gören şirketlerde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da işlem gören ana sektör endeksleri arasında hizmet sektörüne dahil şirketler, bu yılın ocak-eylül döneminde kârlarını 2020'nin aynı sürecine kıyasla 16 katına çıkardı. Söz konusu dönemde hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kârı 1 milyar 694 milyon liradan, 27 milyar 273,4 milyon liraya yükseldi.

Miktar bazında bakıldığında, ana sektör endeksleri arasında en fazla kârı mali endeks altında işlem gören şirketler elde etti. Söz konusu şirketlerin kârı 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artışla 41 milyar 456,4 milyon liradan 71 milyar 710,1 milyon liraya çıktı.

Yılın 9 ayında, sanayi şirketlerinin kârı yüzde 271,6 artarak 15 milyar 506 milyon liradan 57 milyar 618,9 milyon liraya, teknoloji şirketlerinin kârı da yüzde 12,1 yükselerek 3 milyar 445 milyon liradan 3 milyar 863,2 milyon liraya ulaştı.

TEKSTİL VE DERİ ZİRVEDE

Alt sektör endekslerine bakıldığında, ocak-eylül döneminde oransal olarak en fazla tekstil deri şirketlerinin kârı arttı. Söz konusu şirketlerin kârı, 41,7 milyon liradan 981,9 milyon liraya yükselerek yaklaşık 24 katına çıktı. Bu sektörü, sırasıyla metal ana sanayi ve taş toprak sektörlerine dahil şirketler izledi.

Metal ana sanayi sektörü altında işlem gören şirketlerin kârı, yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemine göre 11 katına çıkarak 20 milyar 531,9 milyon lira, taş toprak sektörüne dahil şirketlerin kârı 5 katına ulaşarak 2 milyar 164,6 milyon lira oldu.

Alt sektör endeksleri arasında 5 sektör endeksi ise zararını kâra çevirmeyi başardı. Ulaştırma şirketleri 6 milyar 931,6 milyon lira zarardan 5 milyar 544,3 milyon lira kâra, kimya petrol plastik sektörü şirketleri 519,6 milyon lira zarardan 11 milyar 603,1 milyon lira kâra, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri 689,7 milyon lira zarardan 4 milyar 219,6 milyon lira kâra, elektrik sektörü şirketleri 804,8 milyon lira zarardan 3 milyar 437,2 milyon lira kâra, banka dışı likit 10 endeksine dahil şirketler 828,8 milyon lira zarardan 37 milyar 544,7 milyon lira kâra döndü.

Banka dışı likit 10 endeksine dahil şirketler ayrıca alt sektör endekslerinde yılın 9 ayında en fazla kâr açıklayan şirketler oldu.

Turizm şirketlerinin geçen yılın ocak-eylül döneminde 88 milyon lira olan zararı da bu yılın aynı döneminde 4,6 milyon liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da sektör endeksleri altında işlem gören şirketlerin 9 aylık toplam kârı ve yıllık kâr değişimi 2020 ve 2021 dönemleri itibarıyla şöyle:

Sektör endeksleri Ocak-Eylül 2021 (milyon TL) Ocak-Eylül 2020 (milyon TL) kâr Değişimi (Yüzde)
BIST HİZMETLER 27.273,4 1.694,0 1.510,0
BIST SINAİ 57.618,9 15.506,0 271,6
BIST MALİ 71.710,1 41.456,4 73,0
BIST TEKNOLOJİ 3.863,2 3.445,0 12,1

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