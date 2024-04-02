Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Seçim
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.952,82 %-0,97
        DOLAR 31,9558 %-0,28
        EURO 34,4365 %-0,29
        ALTIN 2.338,01 %-0,53
        FAİZ 46,28 %-1,47
        GÜMÜŞ GRAM 27,05 %0,35
        BITCOIN 66.451,00 %1,14
        GBP/TRY 40,2365 %-0,25
        EUR/USD 1,0766 %-0,03
        BRENT 89,04 %0,13
        ÇEYREK ALTIN 3.822,64 %-0,53
        Haberler Ekonomi Borsa BORSADA SON DURUM! Borsa neden düştü? 2 Nisan 2024 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa bugün neden düşüyor? - Borsa Haberleri

        Borsa neden düşüyor? 2 Nisan 2024 Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 9.186,00 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen endeks günü yüzde 1,27 değer kaybederek 9.040,87 puandan tamamladı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında borsada yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 2 Nisan BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" sorularını gündeme getirdi. İşte 2 Nisan 2024 Salı borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 18:33 Güncelleme: 03.04.2024 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 9.040,87 puanla tamamladı. Hatırlanacağı gibi haftanın açılış gününde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazancıyla 9.079,97 puandan tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düştü? 2 Nisan 2024 Salı BIST 100 endeksi borsa bugün neden düşüyor?" İşte 2 Nisan borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        2 NİSAN BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 9.040,87 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 116,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 105 milyar lira oldu.

        3

        Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,89 ile metal ana sanayi oldu.

        4

        Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

        5

        Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü PMI ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        6

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,67 artacağını tahmin ediyor.

        7

        Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörüsünde bulunan ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

        Kaynak - AA

        Açıklama geldi! Emekli ve memur maaşları...
        Açıklama geldi! Emekli ve memur maaşları...
        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi
        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        "Hataya yer yok!"
        "Hataya yer yok!"
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        8 bin personel alınacak
        8 bin personel alınacak
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Galatasaray 12'den vurdu!
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?