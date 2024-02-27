Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 154,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 132 milyar lira oldu. Peki, "Borsa neden düştü, ne oldu? 27 Şubat 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düşüyor?" İşte 27 Şubat 2024 Salı BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün sebebi hakkında tüm ayrıntılar...