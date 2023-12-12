Haberler Ekonomi Borsa BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? 11 Aralık 2023 BIST 100 endeksi bugün borsa neden düştü, ne oldu? - Borsa Haberleri

Borsa neden düşüyor? 11 Aralık 2023 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününde yüzde 0,08 yükselişle 7.920,28 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksini günü yüzde 2,34 değer kaybıyla 7.728,44 puanda tamamladı. Yaşanan bu gelişme, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 11 Aralık 2023 BIST 100 endeksi ile borsa bugün düştü sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 12.12.2023 - 23:06 Güncelleme: 12.12.2023 - 23:06 facebook

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BIST 100 endeksi güne, bir önceki kapanışa göre 6,52 puan artışla ve yüzde 0,08 değer kazanarak 7.920,28 puanla başladı. Haftanın son kapanış gününde, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı üzere günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 7.913,76 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 11 Aralık Pazartesi gününü yüzde 2,34 değer kaybıyla 7.728,44 puanla tamamladı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 11 Aralık 2023 BIST 100 endeksi ile bugün borsa neden düştü?" İşte borsada son durum...

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11 ARALIK PAZARTESİ BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybederek 7.728,44 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 185,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,5 milyar lira oldu.