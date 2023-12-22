Borsa neden düşüyor? 22 Aralık 2023 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 7.769,78 puanla başladı. Haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi kapanışı, yüzde 2,67 değer kaybıyla 7.557,56 puanla tamamladı. Yaşanan bu gelişmeler, "Borsa neden düşüyor?" Sorusunu gündeme getirdi. İşte 22 Aralık 2023 Cuma BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün nedeni...
Haftanın son açılış gününde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,82 puan artışla ve yüzde 0,06 değer kazancıyla 7.769,78 puanla başladı. 21 Aralık Perşembe gününü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı gibi günü yüzde 1,33 artışla 7.764,95 puandan tamamıştı. Borsanın son işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 2,67 değer kaybıyla 7.557,56 puanla tamamlası, "Borsa neden düşüyor? 22 Aralık 2023 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü, ne oldu?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 22 Aralık 2023 borsada son durum...
22 ARALIK 2023 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kaybederek 7.557,56 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 207,39 puan azalırken toplam işlem hacmi 64,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 2,89 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,27 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 4,48 ile ulaştırma oldu.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,2 arttı. Endeks, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en yavaş artışını kaydetti.
Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,3 artması yönündeydi. Endeks, ekimde ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,4 artmıştı.
Analistler, Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın enflasyondaki düşüş eğilimini işaret ettiğini ve bankanın gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirtti.
Haftaya Noel tatillerinin etkisiyle küresel piyasalarda işlem hacimlerinin düşebileceğini belirten analistler veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da işsizlik oranı, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi Dallas Fed imalat aktivite endeksi, toptan stoklar, haftalık işsizlik başvuruları, Richmond Fed sanayi endeksi ve Çin'de sanayi karlarının öne çıkacağını söyledi.