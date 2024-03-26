Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 8.807,38 puandan tamamladı. Bilindği üzere bir hissenin değerini, büyük oranda arz-talep arasındaki denge ile endekste yaşanan düşüş ve yükseliş hareketleri belirlemektedir. Peki, "Borsa neden düşüyor? 26 Mart 2024 Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte 26 Mart Salı borsada düşüşün nedenine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...