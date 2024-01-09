Borsa neden düşüyor? 9 Ocak 2024 Salı BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0,53 yükselişle 7.860,16 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi kapanışı yüzde 1,06 düşüşle 7.736,26 puanla tamamladı. Haftanın açılış gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı gibi günü yüzde 2,49 değer kazancıyla 7.818,89 puandan tamamlamıştı. İşte 9 Ocak 2024 Salı borsa neden düştü sorusunun yanıtı...
Borsa neden düşüyor sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bilindiği gibi bir hisse senedinin değerini, büyük oranda arz ve talep arasındaki denge belirlemektedir. İkinci işlem günü açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,27 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 7.860,16 puanla başladı. Günü ise 7.736,26 puanla tamamladı. Yaşanan bu gelişme, "Borsa neden düşüyor? 9 Ocak 2024 Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 9 Ocak borsada son durum...
9 OCAK 2024 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 7.736,26 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 82,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,19 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,07 ile gıda içecek oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.
Yarın yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan stokların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 puanın destek, 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.