Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,29 ile orman kağıt basım oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu.