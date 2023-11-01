Haberler Gündem BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor ve ne oldu? 31 Ekim 2023 Salı BIST 100 endeksi borsa neden düştü?

Borsa neden düştü? 31 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 yükselişle 7.759,49 puandan başlarken, günü 7.514,10 puanla yüzde 2,58 değer kaybıyla kapattı. Yaşanan bu gelişme, "Borsa neden düştü? 31 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 31 Ekim 2023 Salı BIST 100 endeksi ile Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün sebebi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı... Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 00:20 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:20 facebook

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30 Ekim Pazartesi günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 0,08 değer kazancıyla 7.712,85 puandan tamamıştı. Güne yüzde 0,60 yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 7.759,49 puandan başladı. Kapanışa doğru düşüş eğilimine geçen endeks günü yüzde yüzde 2,58 değer kaybıyla 7.514,10 puandan tamamladı. Borsada yaşanan bu düşüşün sebebi yatırımcılar gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 31 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" İşte detaylar...

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31 EKİM 2023 BORSA NEDEN DÜŞTÜ? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,58 değer kaybederek günü 7.514,10 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 198,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 88 milyar lira oldu.