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        Haberler Gündem BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor ve ne oldu? 31 Ekim 2023 Salı BIST 100 endeksi borsa neden düştü?

        Borsa neden düştü? 31 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 yükselişle 7.759,49 puandan başlarken, günü 7.514,10 puanla yüzde 2,58 değer kaybıyla kapattı. Yaşanan bu gelişme, "Borsa neden düştü? 31 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 31 Ekim 2023 Salı BIST 100 endeksi ile Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün sebebi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 00:20 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:20
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        30 Ekim Pazartesi günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 0,08 değer kazancıyla 7.712,85 puandan tamamıştı. Güne yüzde 0,60 yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 7.759,49 puandan başladı. Kapanışa doğru düşüş eğilimine geçen endeks günü yüzde yüzde 2,58 değer kaybıyla 7.514,10 puandan tamamladı. Borsada yaşanan bu düşüşün sebebi yatırımcılar gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 31 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" İşte detaylar...

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        31 EKİM 2023 BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,58 değer kaybederek günü 7.514,10 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 198,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 88 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 2,65 ve holding endeksi yüzde 2,33 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,72 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 5,42 ile sigorta oldu.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrin sürdüğünü belirtti.

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        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

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        Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI, İngiltere'de imalat sanayi PMI ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 puanın destek, 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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