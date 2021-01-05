Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi’ne bu hafta Ekonomist Dr. Murat Kayacan konuk oluyor. İlk programda bir çok yatırımcıyı ilgilendiren terimleri enine boyuna incelendiği programda makro göstergeler ve temel analiz ele alınacak. Dr. Murat Kayacan gelişmiş ülkelerin kalkındığı sermaye piyasalarına son dönemde gerçekleşen yatırımcı ilgisini yorumluyor.

ANALİZ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kayacan, makro göstergeleri okurken ve temel analiz yaparken nelere dikkat etmeli, nasıl okumalıyız sorularına cevap verirken bunun bir rehberinin olup olmadığını, dikkat edilmesi gerekenleri açıklıyor. Programda "İnsanlar yatırım yaparken piyasanın veya hissenin analizini nasıl yapmalı? Burada olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir yol haritası var mıdır? Makro göstergeler ve temel analiz yatırım yaparken tümüyle yeterli midir? Yatırımcının başka unsurlara ihtiyacı var mıdır?" sorularına yanıt aranıyor.

Kayacan ayrıca dünya ve Türkiye ekonomisinin ve bu doğrultuda Borsa İstanbul'un şu andaki makro çerçevesini çizerek yapılan analizler doğrultusunda kendi portföy önerilerini de sıralıyor.