Finans piyasalarında kripto paralar, altın ve diğer emtialar gündemdeki yerini koruyor. Dövizde yukarı yönlü bir hareket gözlemleniyor. Borsa İstanbul bir süredir yabancı yatırımcıların ilgisinin azalması ile yatay seyrediyor. Bankalar başta olmak üzere bir çok hissenin çok ucuz olduğu söyleniyor. Yatırımcının kafası karışık riske alıp çok para mı kazansın, Borsa İstanbul’daki potansiyeli mi değerlendirsin? Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Tacirler Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu olacak. Aşçıoğlu, ile kripto paralardan Borsa İstanbul şirketlerinin yapısına ve halka arzlara kadar pek çok merak edilen konu masaya yatırılacak.