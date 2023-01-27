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Borsada yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı

MKK verilerine göre dün itibarıyla Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı ilk kez 4 milyonu aştı

Borsada yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmalara rağmen yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı dün itibarıyla 4 milyon bin 478'e ulaştı.

Bu yatırımcıların ellerindeki toplam portföyün değeri ise 5.77 trilyon lira oldu.

MKK verilerine göre son 1 yılda yatırımcı sayısı 1 milyon 640 bin arttı. Son 1 aydaki yükseliş ise 356 bin 82 oldu.

Yatırımcı sayısı 2022 sonunda göre 210 bin artarken BIST 100'de yaşanan yaklaşık yüzde 8.8'lik düşüş portföy büyüklüğünde 430 milyar liralık gerileme yaşanmasına yol açtı.

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