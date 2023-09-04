Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Borsa Borsada yeni rekorlar - Borsa Haberleri

        Borsada yeni rekorlar

         Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazanarak günü 8.141,33 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.238,89 puana taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 18:44 Güncelleme: 04.09.2023 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsada yeni rekorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 168,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 3,19 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,08 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,19 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin tutturulabilmesi için etkili bir iletişim kurmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

        Londra’da Avrupa Ekonomisi ve Finans Merkezi tarafından düzenlenen seminerde konuşan Lagarde, sadece enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmak değil, aynı zamanda orta vadeli enflasyon beklentilerinin süreç boyunca sabit kalmasını sağlamak için etkili bir şekilde iletişim kurmanın da çok önemli olduğunu kaydetti.

        REKLAM

        Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izleniyor.

        Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirterek, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

        Çin tarafında da ekonomideki toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ilişkin baskıyı sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

        Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu