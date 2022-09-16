Borsada 'yukarı adıma' devam 0:00 / 0:00

Borsa İstanbul BIST 50 endeksinde yer alan hisselerde çarşamba günü ve dün olduğu gibi bugün de açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacağını açıkladı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a gönderilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:

BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ve 15/09/2022 tarihli seanslarda getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 16/09/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.