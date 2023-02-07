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Borsada yüzde 8,62'lik düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 8,62 değer kaybederek günü 4.505,34 puandan tamamladı ve 22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi

Borsada yüzde 8,62'lik düşüş
AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 424,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 56,4 milyar lira düzeyinde belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 8,29 ve holding endeksi yüzde 8,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,57 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 9,98 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durduruldu.

Analistler, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dün Borsa İstanbul'daki satıcılı seyrin bugün etkisini artırarak devam ettiğini bildirdi.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini belirten analistler, bugün gözlerin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildiğini söyledi.

Yarın Fed üyelerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi, ABD'de toptan eşya ve stoklarının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.400 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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